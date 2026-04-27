Spectacle théâtral Compagnie du Globe Salle des fêtes de la Mairie Vézelay
Spectacle théâtral Compagnie du Globe Salle des fêtes de la Mairie Vézelay vendredi 7 août 2026.
Vézelay
Spectacle théâtral Compagnie du Globe
Salle des fêtes de la Mairie 2 Chemin des Vignes Vézelay Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Lumières éteintes, à l’écoute des chuchotements étoilés de Christian Bobin, Théorie du brin d’herbe. Une grande partie du spectacle est jouée dans l’obscurité. Si le temps le permet, un verre de l’amitié sera partagé à l’issue du spectacle sous les étoiles. .
Salle des fêtes de la Mairie 2 Chemin des Vignes Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 24 62 accueil@vezelay.fr
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English : Spectacle théâtral Compagnie du Globe
L’événement Spectacle théâtral Compagnie du Globe Vézelay a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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