Concert Bach Ensemble Amsterdam Place de la Basilique Vézelay

Vézelay

Concert Bach Ensemble Amsterdam

Place de la Basilique Basilique Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Nous sommes le Bach Ensemble Amsterdam !

Une formation musicale semi-profesionnelle composée à la fois d’une chorale et d’un orchestre ; interprétant la musique de Jean Sébastien Bach et de ses contemporains respect de leurs styles. Cet été nous serons en Bourgogne pour la neuvième fois déjà, et espérons cette fois encore, transmettre notre passion pour cette magnifique musique. Soyez les bienvenu.e.s à nos concerts à Vézelay et Saint-Révérien !

Rossini, Kyrie de Petite Messe Solennelle

Zelenka, Gloria de Missa Paschalis

Vivaldi, Credo

Bach, Sanctus de Messe en si mineur

Paulien Kostense, chef d’orchestre

Janneke Stoute, soprano

Eske Tibben, alto

Michiel Meijer, basse .

Place de la Basilique Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Bach Ensemble Amsterdam

L’événement Concert Bach Ensemble Amsterdam Vézelay a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay