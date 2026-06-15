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Concert Bach Ensemble Amsterdam Place de la Basilique Vézelay

Concert Bach Ensemble Amsterdam Place de la Basilique Vézelay vendredi 7 août 2026.

Lieu : Place de la Basilique

Adresse : Basilique

Ville : 89450 Vézelay

Département : Yonne

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Vézelay

Concert Bach Ensemble Amsterdam

Place de la Basilique Basilique Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Nous sommes le Bach Ensemble Amsterdam !
Une formation musicale semi-profesionnelle composée à la fois d’une chorale et d’un orchestre ; interprétant la musique de Jean Sébastien Bach et de ses contemporains respect de leurs styles. Cet été nous serons en Bourgogne pour la neuvième fois déjà, et espérons cette fois encore, transmettre notre passion pour cette magnifique musique. Soyez les bienvenu.e.s à nos concerts à Vézelay et Saint-Révérien !

Rossini, Kyrie de Petite Messe Solennelle
Zelenka, Gloria de Missa Paschalis
Vivaldi, Credo
Bach, Sanctus de Messe en si mineur

Paulien Kostense, chef d’orchestre
Janneke Stoute, soprano
Eske Tibben, alto
Michiel Meijer, basse   .

Place de la Basilique Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert Bach Ensemble Amsterdam

L’événement Concert Bach Ensemble Amsterdam Vézelay a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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