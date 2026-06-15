Concert Bach Ensemble Amsterdam Place de la Basilique Vézelay
Concert Bach Ensemble Amsterdam Place de la Basilique Vézelay vendredi 7 août 2026.
Vézelay
Concert Bach Ensemble Amsterdam
Place de la Basilique Basilique Vézelay Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Nous sommes le Bach Ensemble Amsterdam !
Une formation musicale semi-profesionnelle composée à la fois d’une chorale et d’un orchestre ; interprétant la musique de Jean Sébastien Bach et de ses contemporains respect de leurs styles. Cet été nous serons en Bourgogne pour la neuvième fois déjà, et espérons cette fois encore, transmettre notre passion pour cette magnifique musique. Soyez les bienvenu.e.s à nos concerts à Vézelay et Saint-Révérien !
Rossini, Kyrie de Petite Messe Solennelle
Zelenka, Gloria de Missa Paschalis
Vivaldi, Credo
Bach, Sanctus de Messe en si mineur
Paulien Kostense, chef d’orchestre
Janneke Stoute, soprano
Eske Tibben, alto
Michiel Meijer, basse .
Place de la Basilique Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Bach Ensemble Amsterdam
L’événement Concert Bach Ensemble Amsterdam Vézelay a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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