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Bach ensemble Amsterdam Place de la Basilique Vézelay

Bach ensemble Amsterdam Place de la Basilique Vézelay vendredi 7 août 2026.

Lieu : Place de la Basilique

Adresse : Basilique

Ville : 89450 Vézelay

Département : Yonne

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Vézelay

Bach ensemble Amsterdam

Place de la Basilique Basilique Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Rossini, Zelenka, Vivaldi, Bach.   .

Place de la Basilique Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Bach ensemble Amsterdam

L’événement Bach ensemble Amsterdam Vézelay a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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