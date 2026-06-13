Bach ensemble Amsterdam Place de la Basilique Vézelay
Bach ensemble Amsterdam Place de la Basilique Vézelay vendredi 7 août 2026.
Vézelay
Bach ensemble Amsterdam
Place de la Basilique Basilique Vézelay Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Rossini, Zelenka, Vivaldi, Bach. .
Place de la Basilique Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Bach ensemble Amsterdam
L’événement Bach ensemble Amsterdam Vézelay a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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