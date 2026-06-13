Bach ensemble Amsterdam Place de la Basilique Vézelay vendredi 7 août 2026.

Vézelay

Bach ensemble Amsterdam

Place de la Basilique Basilique Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Rossini, Zelenka, Vivaldi, Bach. .

Place de la Basilique Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Bach ensemble Amsterdam

L’événement Bach ensemble Amsterdam Vézelay a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay