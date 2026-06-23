UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vézelay

Washboard Boogie Bang Vézelay

jeudi 30 juillet 2026 · Vézelay

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de la Basilique
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Vézelay

Washboard Boogie Bang

Place de la Basilique Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Vous aimez quand ça claque, quand ça groove, quand ça chante vrai ? Washboard Boogie
Bang, c’est deux voix, quatre instruments et une énergie contagieuse au service du
boogie, du blues et du swing un son brut, vivant et généreux, fait pour vibrer et faire
vibrer. Entre reprises revisitées et compositions originales, le groupe puise dans les
racines américaines pour faire bouger les corps et chauffer les coeurs.
Restauration, musique, buvette   .

Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Washboard Boogie Bang

L’événement Washboard Boogie Bang Vézelay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

À voir aussi à Vézelay (Yonne)