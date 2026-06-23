Washboard Boogie Bang Vézelay
jeudi 30 juillet 2026 · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
Washboard Boogie Bang
Place de la Basilique Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Vous aimez quand ça claque, quand ça groove, quand ça chante vrai ? Washboard Boogie
Bang, c’est deux voix, quatre instruments et une énergie contagieuse au service du
boogie, du blues et du swing un son brut, vivant et généreux, fait pour vibrer et faire
vibrer. Entre reprises revisitées et compositions originales, le groupe puise dans les
racines américaines pour faire bouger les corps et chauffer les coeurs.
Restauration, musique, buvette .
Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Washboard Boogie Bang
L’événement Washboard Boogie Bang Vézelay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
À voir aussi à Vézelay (Yonne)
- Kalakou Cité de la Voix Vézelay 7 juillet 2026
- L’heure musicale du 12 Vézelay: récital de piano Vézelay 7 juillet 2026
- Ensemble Phænomen rue de l’hôpital Vézelay 14 juillet 2026
- Guinguette de Vézelay Vézelay 16 juillet 2026
- Le Bal des Musiques à Ouïr Vézelay 16 juillet 2026