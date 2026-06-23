Informations pratiques

Vézelay

Washboard Boogie Bang

Place de la Basilique Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Vous aimez quand ça claque, quand ça groove, quand ça chante vrai ? Washboard Boogie

Bang, c’est deux voix, quatre instruments et une énergie contagieuse au service du

boogie, du blues et du swing un son brut, vivant et généreux, fait pour vibrer et faire

vibrer. Entre reprises revisitées et compositions originales, le groupe puise dans les

racines américaines pour faire bouger les corps et chauffer les coeurs.

Restauration, musique, buvette .

Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Washboard Boogie Bang

L’événement Washboard Boogie Bang Vézelay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay