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AGENDA · Vézelay

Le violon & l’alto pèlerins Vézelay

samedi 8 août 2026 · Vézelay

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place de la Basilique
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Tarif
18 18 Tarif réduit Tarif réduit

Vézelay

Le violon & l’alto pèlerins

Place de la Basilique Vézelay Yonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Thierry Lenoir, violon et l’alto pèlerins
Concert-déambulation en trois mouvements de l’avant-nef (narthex) au choeur de la basilique de Vézelay. Le public est associé à cette déambulation processionnelle qui magnifie l’architecture de l’abbatiale.

PASSACAILLE, CHACONNE ET AUTRE FOLIE
BACH CORELLI BIBER VITALI
BACH, Prélude 1, alto
CORELLI, Folia, violon

BACH, Largo sonate 1, violon
BIBER, Passacaille, violon
VITALI, Chaconne, violon

BACH, Prélude 4, alto
BACH Chaconne, violon

Thierry Lenoir est pasteur-aumônier en milieu hospitalier en Suisse. Violoniste, il a obtenu la médaille du Gouvernement Belge et a poursuivi ses études au Conservatoire de Musique de Genève. Régulièrement invité à jouer dans des lieux sacrés, il s’est régulièrement produit dans la basilique de Vézelay à la demande de l’Association Convergences. Ecrivain, il a publié plusieurs ouvrages notamment consacrés au violon.   .

Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 30 06 

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English : Le violon & l’alto pèlerins

L’événement Le violon & l’alto pèlerins Vézelay a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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