Le violon & l’alto pèlerins Vézelay
samedi 8 août 2026 · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
Le violon & l’alto pèlerins
Place de la Basilique Vézelay Yonne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Thierry Lenoir, violon et l’alto pèlerins
Concert-déambulation en trois mouvements de l’avant-nef (narthex) au choeur de la basilique de Vézelay. Le public est associé à cette déambulation processionnelle qui magnifie l’architecture de l’abbatiale.
PASSACAILLE, CHACONNE ET AUTRE FOLIE
BACH CORELLI BIBER VITALI
BACH, Prélude 1, alto
CORELLI, Folia, violon
BACH, Largo sonate 1, violon
BIBER, Passacaille, violon
VITALI, Chaconne, violon
BACH, Prélude 4, alto
BACH Chaconne, violon
Thierry Lenoir est pasteur-aumônier en milieu hospitalier en Suisse. Violoniste, il a obtenu la médaille du Gouvernement Belge et a poursuivi ses études au Conservatoire de Musique de Genève. Régulièrement invité à jouer dans des lieux sacrés, il s’est régulièrement produit dans la basilique de Vézelay à la demande de l’Association Convergences. Ecrivain, il a publié plusieurs ouvrages notamment consacrés au violon. .
Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 30 06
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English : Le violon & l’alto pèlerins
L’événement Le violon & l’alto pèlerins Vézelay a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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