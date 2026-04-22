Informations pratiques

Vézelay

Le violon & l’alto pèlerins

Place de la Basilique Vézelay Yonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Thierry Lenoir, violon et l’alto pèlerins

Concert-déambulation en trois mouvements de l’avant-nef (narthex) au choeur de la basilique de Vézelay. Le public est associé à cette déambulation processionnelle qui magnifie l’architecture de l’abbatiale.

PASSACAILLE, CHACONNE ET AUTRE FOLIE

BACH CORELLI BIBER VITALI

BACH, Prélude 1, alto

CORELLI, Folia, violon

BACH, Largo sonate 1, violon

BIBER, Passacaille, violon

VITALI, Chaconne, violon

BACH, Prélude 4, alto

BACH Chaconne, violon

Thierry Lenoir est pasteur-aumônier en milieu hospitalier en Suisse. Violoniste, il a obtenu la médaille du Gouvernement Belge et a poursuivi ses études au Conservatoire de Musique de Genève. Régulièrement invité à jouer dans des lieux sacrés, il s’est régulièrement produit dans la basilique de Vézelay à la demande de l’Association Convergences. Ecrivain, il a publié plusieurs ouvrages notamment consacrés au violon. .

Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 30 06

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English : Le violon & l’alto pèlerins

L’événement Le violon & l’alto pèlerins Vézelay a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Grand Vézelay