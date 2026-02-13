Résonance sonore dans le corps & chant contemplatif

Vézelay Yonne

Tarif : 315 – 315 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:30:00

fin : 2026-08-13 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Ce stage est animé à Vézelay depuis 1994 par Iégor Reznikoff, pour expérimenter la résonance sonore dans le corps.

Il est complété par une découverte de Vézelay, basilique, village et site. Architecture sacrée, pensée symbolique, pour approfondir la connaissance du Mont-Scorpion .

Les participants seront guidés dans la découverte de cette pratique du chant, et pourront en faire l’expérience dans le cadre intime de la chapelle de la Cordelle, haut lieu franciscain de Vézelay, puis dans l’église abbatiale de la Madeleine de Vézelay, lors du concert traditionnel qui réunira Iégor Reznikoff et l’ensemble issu de l’École de louange qu’il anime (concert SAMEDI 15 août 2026 à 21h).

Aucune connaissance préalable de la musique ou du chant n’est requise pour participer à ce stage débutants et non débutants travailleront ensemble. .

Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 30 06

