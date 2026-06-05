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Yonne Tour Sport Culture Vézelay Vézelay

Yonne Tour Sport Culture Vézelay Vézelay jeudi 13 août 2026.

Ville : 89450 Vézelay

Département : Yonne

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Vézelay

Yonne Tour Sport Culture Vézelay

Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 17:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Yonne Tour Sport fait étape dans le Grand Vézelay pour une journée placée sous le signe du sport et de la convivialité ! Destinée aux jeunes de 6 à 17 ans, cette manifestation itinérante propose gratuitement de nombreuses activités escalade, tir à l’arc, VTT, tyrolienne, sports collectifs, jeux et bien d’autres animations encadrées par des éducateurs diplômés. Une belle occasion de s’amuser et de se dépenser pendant l’été.   .

Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Yonne Tour Sport Culture Vézelay

L’événement Yonne Tour Sport Culture Vézelay Vézelay a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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