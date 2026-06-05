Yonne Tour Sport Culture Vézelay Vézelay
Yonne Tour Sport Culture Vézelay Vézelay jeudi 13 août 2026.
Vézelay
Yonne Tour Sport Culture Vézelay
Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 17:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Yonne Tour Sport fait étape dans le Grand Vézelay pour une journée placée sous le signe du sport et de la convivialité ! Destinée aux jeunes de 6 à 17 ans, cette manifestation itinérante propose gratuitement de nombreuses activités escalade, tir à l’arc, VTT, tyrolienne, sports collectifs, jeux et bien d’autres animations encadrées par des éducateurs diplômés. Une belle occasion de s’amuser et de se dépenser pendant l’été. .
Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Yonne Tour Sport Culture Vézelay
L’événement Yonne Tour Sport Culture Vézelay Vézelay a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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