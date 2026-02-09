Atelier famille Les basiques du placard Maison du Parc Perche en Nocé
Atelier famille Les basiques du placard Maison du Parc Perche en Nocé mercredi 22 avril 2026.
Atelier famille Les basiques du placard
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
2026-04-22
Les basiques du placard sont des produits que l’on achète souvent en grande surface granola, pâte à tartiner, sauces et condiments.
Mais savez-vous ce qu’ils contiennent, comment ils sont fabriqués ?
De façon conviviale, petits et grands apprendrons ensemble à cuisiner des basiques du quotidien en version plus saine et plus économique que ce que vous trouvez dans le commerce ! Nous cuisinerons 3 recettes sucrées et salées à base de produits bruts faciles à trouver.
Vous repartirez avec vos créations ainsi qu’une fiche recettes à refaire à la maison.
Réservation jusqu’à 12h30 la veille.
min 7 ans accompagné d’un adulte.
Apporter 3 pots à confiture par personne, un saladier ou un grand bol, un tablier si souhaité. .
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
