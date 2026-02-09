Atelier famille Les basiques du placard Maison du Parc Perche en Nocé

Atelier famille Les basiques du placard

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Les basiques du placard sont des produits que l’on achète souvent en grande surface granola, pâte à tartiner, sauces et condiments.

Mais savez-vous ce qu’ils contiennent, comment ils sont fabriqués ?

De façon conviviale, petits et grands apprendrons ensemble à cuisiner des basiques du quotidien en version plus saine et plus économique que ce que vous trouvez dans le commerce ! Nous cuisinerons 3 recettes sucrées et salées à base de produits bruts faciles à trouver.

Vous repartirez avec vos créations ainsi qu’une fiche recettes à refaire à la maison.

Réservation jusqu’à 12h30 la veille.

min 7 ans accompagné d’un adulte.

Apporter 3 pots à confiture par personne, un saladier ou un grand bol, un tablier si souhaité. .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier famille Les basiques du placard

L’événement Atelier famille Les basiques du placard Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-02-09 par PNRP