Atelier famille Maître Beurrier à la Cité du Lait Cité du Lait Laval
lundi 3 août 2026 · Cité du Lait · Laval
Informations pratiques
Laval
Atelier famille Maître Beurrier à la Cité du Lait
Cité du Lait 18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27
Atelier Famille Maître Beurrier
D’où vient le lait ? Comment le transformer en beurre ? Autant de questions qu’un petit apprenti doit se poser. Après avoir découvert tous les secrets de la transformation laitière, les enfants et les adultes passent à l’action en fabriquant leur propre motte de beurre.
• Dates les lundis et jeudis de juillet à août
• Horaires de 10h à 12h
• Tarif unique enfants & adultes 5 €
• Public de 6 à 12 ans accompagnés
• Réservation obligatoire en ligne .
Cité du Lait 18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Maître Beurrier Family Workshop
L’événement Atelier famille Maître Beurrier à la Cité du Lait Laval a été mis à jour le 2026-07-21 par LAVAL TOURISME
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