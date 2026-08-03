Atelier famille Maître Beurrier à la Cité du Lait Cité du Lait Laval

Informations pratiques

Laval

Atelier famille Maître Beurrier à la Cité du Lait

Cité du Lait 18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27

Atelier Famille Maître Beurrier

D’où vient le lait ? Comment le transformer en beurre ? Autant de questions qu’un petit apprenti doit se poser. Après avoir découvert tous les secrets de la transformation laitière, les enfants et les adultes passent à l’action en fabriquant leur propre motte de beurre.

• Dates les lundis et jeudis de juillet à août

• Horaires de 10h à 12h

• Tarif unique enfants & adultes 5 €

• Public de 6 à 12 ans accompagnés

• Réservation obligatoire en ligne .

Cité du Lait 18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Maître Beurrier Family Workshop

L’événement Atelier famille Maître Beurrier à la Cité du Lait Laval a été mis à jour le 2026-07-21 par LAVAL TOURISME