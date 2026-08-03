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Atelier famille Maître Beurrier à la Cité du Lait Cité du Lait Laval

lundi 3 août 2026 · Cité du Lait · Laval

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Cité du Lait
Adresse
18 Rue Adolphe Beck
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

Atelier famille Maître Beurrier à la Cité du Lait

Cité du Lait 18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :
2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27

Atelier Famille Maître Beurrier
D’où vient le lait ? Comment le transformer en beurre ? Autant de questions qu’un petit apprenti doit se poser. Après avoir découvert tous les secrets de la transformation laitière, les enfants et les adultes passent à l’action en fabriquant leur propre motte de beurre.

• Dates les lundis et jeudis de juillet à août
• Horaires de 10h à 12h
• Tarif unique enfants & adultes 5 €
• Public de 6 à 12 ans accompagnés
• Réservation obligatoire en ligne   .

Cité du Lait 18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

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English :

Maître Beurrier Family Workshop

L’événement Atelier famille Maître Beurrier à la Cité du Lait Laval a été mis à jour le 2026-07-21 par LAVAL TOURISME

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