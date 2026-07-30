Flash-back en famille Devenez les artistes et artisans du passé ! Laval
jeudi 6 août 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Flash-back en famille Devenez les artistes et artisans du passé !
Place de la Tremoille Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Atelier créatif avec le MANAS
Des animations en continu proposées par des compagnies, des artistes ou des associations pour expérimenter la photographie sous toutes ses formes
Dès 6 ans
Gratuit
Certaines dates sont sur réservation .
Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Creative Workshop with MANAS
L’événement Flash-back en famille Devenez les artistes et artisans du passé ! Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME
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