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AGENDA · Laval

Flash-back en famille Devenez les artistes et artisans du passé ! Laval

jeudi 6 août 2026 · Laval

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Place de la Tremoille
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

Flash-back en famille Devenez les artistes et artisans du passé !

Place de la Tremoille Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Atelier créatif avec le MANAS
Des animations en continu proposées par des compagnies, des artistes ou des associations pour expérimenter la photographie sous toutes ses formes
Dès 6 ans

Gratuit
Certaines dates sont sur réservation   .

Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

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English :

Creative Workshop with MANAS

L’événement Flash-back en famille Devenez les artistes et artisans du passé ! Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME

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