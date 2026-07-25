Informations pratiques

Couëtron-au-Perche

Atelier famille Peindre a fresco à la Commanderie d’Arville

1 Allée de la Commanderie Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

9.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04 14:30:00

fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Hugues Simoneau, médiateur culturel, invite les participants à découvrir ce savoir-faire mêlant maçonnerie et peinture.

Un nouvel atelier famille permet aux participants de découvrir l’art de la fresque à la Commanderie d’Arville. Cette technique a permis depuis l’Antiquité de créer des peintures murales qui ont su défier le temps. Savant mélange entre le maniement de plusieurs enduits et la peinture, sa technique exigeait une grande maîtrise ainsi que…du temps ! Hugues Simoneau, médiateur culturel, invite les participants à découvrir ce savoir-faire mêlant maçonnerie et peinture. Après application de l’enduit sur un support, les artistes préparent leur dessin puis, au moment venu, appliquent leurs pigments directement a fresco , sur l’enduit encore humide. 9.5 .

1 Allée de la Commanderie Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

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English :

Hugues Simoneau, a cultural mediator, invites participants to discover this craft that combines masonry and painting.

L’événement Atelier famille Peindre a fresco à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-07-25 par ADT41