Atelier famille : Pigments vivants, Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, Chambéry
Atelier famille : Pigments vivants, Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, Chambéry samedi 6 juin 2026.
Atelier famille : Pigments vivants Samedi 6 juin, 16h00 Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Savoie
Nombre de place limité, réservation obligatoire auprès du service des publics
04 79 68 58 45 // publics.musees@mairie-chambery.fr – Pour tous dès 4 ans (accompagnateur obligatoire pour les enfants de moins de 7 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Et si peindre devenait une expérience de la nature ? Inspiré par la sensibilité de Jean-Jacques Rousseau, cet atelier invite à fabriquer ses propres aquarelles à partir d’éléments naturels. Une exploration sensorielle et créative, entre art et observation du monde qui nous entoure.
Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890 Chemin des charmettes, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479333944 http://www.chambery.fr/302-les-charmettes.htm Parking.
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© Marion Bosa
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