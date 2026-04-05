Atelier famille Reconnaître les arbres par les feuilles Maison du Parc Perche en Nocé jeudi 6 août 2026.

Perche en Nocé

Atelier famille Reconnaître les arbres par les feuilles

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:30:00

fin : 2026-08-06 16:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Par l’observation active et par étapes, et en s’amusant, nous rechercherons le nom des arbres du domaine de Courboyer.

En extérieur ou intérieur selon la météo.

Réservation obligatoire avant le 5 août midi.

à partir de 7 ans accompagné d’un adulte. .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier famille Reconnaître les arbres par les feuilles

L’événement Atelier famille Reconnaître les arbres par les feuilles Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-24 par PNRP