Atelier famille Reconnaître les arbres par les feuilles Maison du Parc Perche en Nocé
Atelier famille Reconnaître les arbres par les feuilles Maison du Parc Perche en Nocé jeudi 6 août 2026.
Perche en Nocé
Atelier famille Reconnaître les arbres par les feuilles
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:30:00
fin : 2026-08-06 16:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Par l’observation active et par étapes, et en s’amusant, nous rechercherons le nom des arbres du domaine de Courboyer.
En extérieur ou intérieur selon la météo.
Réservation obligatoire avant le 5 août midi.
à partir de 7 ans accompagné d’un adulte. .
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
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English : Atelier famille Reconnaître les arbres par les feuilles
L’événement Atelier famille Reconnaître les arbres par les feuilles Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-24 par PNRP
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