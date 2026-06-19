Atelier familles Atelier découverte du rucher du musée Musée des impressionnismes Giverny
mercredi 26 août 2026 · Musée des impressionnismes · Giverny
Informations pratiques
Giverny
Atelier familles Atelier découverte du rucher du musée
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:30:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Venez découvrir le fonctionnement d’une vraie ruche en activité, vue de l’intérieur, grâce à l’apiculteur du musée. Munis de combinaisons adaptées, approchez les abeilles au plus près et découvrez le fonctionnement de leur colonie avec cette visite du rucher installé dans les jardins du musée.
En cas de pluie, l’atelier sera remplacé par un atelier ruche pédagogique dans l’atelier extérieur du musée (découverte d’une ruche et de la vie des abeilles à partir d’une ruche spécialement conçue pour l’atelier, manipulable par les participants).
À partir de 3 ans avec accompagnateur(s)
Point de rendez-vous dans le hall du musée, 10 minutes avant le début de l’atelier. .
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65
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English : Atelier familles Atelier découverte du rucher du musée
L’événement Atelier familles Atelier découverte du rucher du musée Giverny a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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