Atelier familles les émotions Médiathèque Les Voyageurs Mareuil-sur- Mareuil-sur-Lay-Dissais
Atelier familles les émotions Médiathèque Les Voyageurs Mareuil-sur- Mareuil-sur-Lay-Dissais jeudi 25 juin 2026.
Mareuil-sur-Lay-Dissais
Atelier familles les émotions
Médiathèque Les Voyageurs Mareuil-sur- 2 bis Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:45:00
fin : 2026-06-25 21:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Lors d’un café-parents sur la thématique des émotions, découvrez comment les accueillir en tant que parent afin d’accompagner au mieux celles de votre enfant le jeudi 25 juin à Mareuil-sur-Lay-Dissais.
Lors d’un café-parents sur la thématique des émotions, découvrez comment les accueillir en tant que parent afin d’accompagner au mieux celles de votre enfant le jeudi 25 juin à Mareuil-sur-Lay-Dissais.
Gratuit sur inscription +33 (0)2 28 14 20 14 mediatheque@sudvendeelittoral.fr .
Médiathèque Les Voyageurs Mareuil-sur- 2 bis Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 mediatheque@sudvendeelittoral.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At a café-parents on the theme of emotions, find out how to welcome them as a parent, and how to best support your child?s emotions on Thursday June 25 at Mareuil-sur-Lay-Dissais.
L’événement Atelier familles les émotions Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
À voir aussi à Mareuil-sur-Lay-Dissais (Vendée)
- Les Nuits de la Lecture, Soirée réconfortante et poétique Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais 22 mai 2026
- Conférence de Guylène et Jean-Christophe Bertrand-Trajan rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 29 mai 2026
- Visite des jardins aromatiques, médicinales et potagers Mareuil-sur-Lay-Dissais 5 juin 2026
- À voir et À manger, Visites des jardins aromatiques d’Eva Mareuil-sur-Lay-Dissais 5 juin 2026
- Accueil dans le parc du Château de Saint-André, Château de Saint-André, Mareuil-sur-Lay-Dissais 6 juin 2026