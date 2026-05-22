Atelier familles les émotions Médiathèque Les Voyageurs Mareuil-sur- Mareuil-sur-Lay-Dissais

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Atelier familles les émotions

Médiathèque Les Voyageurs Mareuil-sur- 2 bis Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:45:00

fin : 2026-06-25 21:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Lors d’un café-parents sur la thématique des émotions, découvrez comment les accueillir en tant que parent afin d’accompagner au mieux celles de votre enfant le jeudi 25 juin à Mareuil-sur-Lay-Dissais.

Lors d’un café-parents sur la thématique des émotions, découvrez comment les accueillir en tant que parent afin d’accompagner au mieux celles de votre enfant le jeudi 25 juin à Mareuil-sur-Lay-Dissais.

Gratuit sur inscription +33 (0)2 28 14 20 14 mediatheque@sudvendeelittoral.fr .

Médiathèque Les Voyageurs Mareuil-sur- 2 bis Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 mediatheque@sudvendeelittoral.fr

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English :

At a café-parents on the theme of emotions, find out how to welcome them as a parent, and how to best support your child?s emotions on Thursday June 25 at Mareuil-sur-Lay-Dissais.

L’événement Atelier familles les émotions Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud