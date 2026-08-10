Atelier familles Vitrail de papier Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans Le Mans
jeudi 27 août 2026 · Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Atelier familles Vitrail de papier
Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27 12:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Lors de l’atelier Vitrail de papier , découvre comment la lumière traverse les couleurs et transforme les formes. A l’aide de papiers opaques et transparents colorés, compose ton propre vitrail sur une boîte lumineuse et observe les différents jeux de lumière.
Jauge de 20 personnes.
Billetterie sur place. .
Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
During the Paper Stained Glass workshop, discover how light passes through colors and transforms shapes. Using colored opaque and transparent paper, create your own stained-glass window on a lightbox and observe the different ways the light plays.
L’événement Atelier familles Vitrail de papier Le Mans a été mis à jour le 2026-08-06 par CDT72
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