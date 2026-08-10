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Atelier familles Vitrail de papier Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans Le Mans

jeudi 27 août 2026 · Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans · Le Mans

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans
Adresse
43 Grande Rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Atelier familles Vitrail de papier

Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Lors de l’atelier Vitrail de papier , découvre comment la lumière traverse les couleurs et transforme les formes. A l’aide de papiers opaques et transparents colorés, compose ton propre vitrail sur une boîte lumineuse et observe les différents jeux de lumière.
Jauge de 20 personnes.
Billetterie sur place.   .

Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

During the Paper Stained Glass workshop, discover how light passes through colors and transforms shapes. Using colored opaque and transparent paper, create your own stained-glass window on a lightbox and observe the different ways the light plays.

L’événement Atelier familles Vitrail de papier Le Mans a été mis à jour le 2026-08-06 par CDT72

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