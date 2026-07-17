Atelier Fanzine avec Laurie Privat (camp.liure), CIRDÒC – Institut occitan de cultura – Béziers, Béziers

Informations pratiques

Atelier Fanzine avec Laurie Privat (camp.liure) Samedi 19 septembre, 10h30 CIRDÒC – Institut occitan de cultura – Béziers Hérault

Atelier disponible sur inscription. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Dessenhar los racontes, faire parlar las lengas

Atelier de création graphique participatif

À partir d’un fanzine en cours de réalisation autour des usages critiques du colonialisme intérieur en contexte occitan, cet atelier invite les participant·es à découvrir cette création et à participer à son élaboration.

Après une présentation de quelques planches, des archives et des questions qui nourrissent le fanzine, les participant·es seront invité·es à réagir par le dessin, l’écriture et la discussion.

Qu’est-ce que cette lecture fait naître ? Une langue parlée dans la famille, un accent, un souvenir, une histoire transmise ou oubliée, une question, un désaccord, une émotion… Que faisons-nous aujourd’hui de cette histoire ? Que nous donne-t-elle envie de transmettre, d’inventer ou de raconter ?

Aucune pratique du dessin n’est nécessaire. Les productions réalisées pourront, avec l’accord de leurs auteur·ices, être intégrées au fanzine final sous forme de dessins, de fragments de textes ou de questions, faisant de cette publication un objet construit à plusieurs voix.

CIRDÒC – Institut occitan de cultura – Béziers 1 boulevard DuGuesclin, 34500, BÉZIERS Béziers 34500 Hérault Occitanie 04 67 11 85 13 http://oc-cultura.eu [{« type »: « phone », « value »: « 0467118513 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat@oc-cultura.eu »}]

Pour les Journées du patrimoine, venez vous essayer à la création d’une œuvre participative et militante !

camp.liure