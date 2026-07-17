Atelier : Fanzine féministe avec Poley Luard, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen

Informations pratiques

Atelier : Fanzine féministe avec Poley Luard Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée Le Secq des Tournelles Seine-Maritime

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez créer un fanzine féministe le temps d’une après-midi ! L’artiste Poley Luard vous accompagnera dans cette création collective.

Une proposition participative pour remettre sur la place publique les noms des femmes invisibilisées, leurs parcours, leurs combats

En partenariat avec H/F Normandie

Musée Le Secq des Tournelles Rue Jacques Villon, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://museelesecqdestournelles.fr Ancienne église Saint-Laurent, de la fin du XVe siècle, sauvée de la ruine en 1893 et restaurée en 1911 (pour le Millénaire de la Normandie)

Venez créer un fanzine féministe le temps d’une après-midi ! L’artiste Poley Luard vous accompagnera dans cette création collective.

©Poley Luard