Atelier : Fanzine féministe avec Poley Luard, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen
dimanche 20 septembre 2026 · Musée Le Secq des Tournelles · Rouen
Informations pratiques
Atelier : Fanzine féministe avec Poley Luard Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée Le Secq des Tournelles Seine-Maritime
Durée 30 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Venez créer un fanzine féministe le temps d’une après-midi ! L’artiste Poley Luard vous accompagnera dans cette création collective.
Une proposition participative pour remettre sur la place publique les noms des femmes invisibilisées, leurs parcours, leurs combats
En partenariat avec H/F Normandie
Musée Le Secq des Tournelles Rue Jacques Villon, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://museelesecqdestournelles.fr Ancienne église Saint-Laurent, de la fin du XVe siècle, sauvée de la ruine en 1893 et restaurée en 1911 (pour le Millénaire de la Normandie)
Venez créer un fanzine féministe le temps d’une après-midi ! L’artiste Poley Luard vous accompagnera dans cette création collective.
©Poley Luard
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