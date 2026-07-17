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Atelier : Fanzine féministe avec Poley Luard, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen

dimanche 20 septembre 2026 · Musée Le Secq des Tournelles · Rouen

Atelier : Fanzine féministe avec Poley Luard, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Le Secq des Tournelles
Adresse
Rue Jacques Villon, 76000 Rouen, France
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 30 min.

Atelier : Fanzine féministe avec Poley Luard Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée Le Secq des Tournelles Seine-Maritime

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez créer un fanzine féministe le temps d’une après-midi ! L’artiste Poley Luard vous accompagnera dans cette création collective.
Une proposition participative pour remettre sur la place publique les noms des femmes invisibilisées, leurs parcours, leurs combats
En partenariat avec H/F Normandie

Musée Le Secq des Tournelles Rue Jacques Villon, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://museelesecqdestournelles.fr Ancienne église Saint-Laurent, de la fin du XVe siècle, sauvée de la ruine en 1893 et restaurée en 1911 (pour le Millénaire de la Normandie)
Venez créer un fanzine féministe le temps d’une après-midi ! L’artiste Poley Luard vous accompagnera dans cette création collective.

©Poley Luard

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