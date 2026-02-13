Atelier Feutrage à l’aiguille, médiathèque de Moulins, Lille

Atelier Feutrage à l’aiguille 14 et 28 mars médiathèque de Moulins Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Apprenez à créer des personnages ou autres objets 3D à partir de laine cardée et d’une aiguille.

Un premier atelier le 14 mars est destiné à l’apprentissage des bases,

un second atelier le 28 mars sera consacré à la création de figures plus complexes.

médiathèque de Moulins 8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 93 http://bm-lille.fr

