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AGENDA · Peyre en Aubrac

ATELIER FEUTRAGE LAINE Peyre en Aubrac

mercredi 29 juillet 2026 · Peyre en Aubrac

ATELIER FEUTRAGE LAINE Peyre en Aubrac

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Ville
48130 Peyre en Aubrac
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Journée

Peyre en Aubrac

ATELIER FEUTRAGE LAINE

Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-29

Embarquez dans l’univers du feutrage de la laine en venant explorer les deux techniques de feutrage à l’eau et l’aiguille. Création traditionnelle aux inspirations naturelles. De la réalisation d’un petit cocon à suspendre à celle d’un hibou qui trouvera facilement sa place à vos côtés.
Embarquez dans l’univers du feutrage de la laine en venant explorer les deux techniques de feutrage à l’eau et l’aiguille. Création traditionnelle aux inspirations naturelles. De la réalisation d’un petit cocon à suspendre à celle d’un hibou qui trouvera facilement sa place à vos côtés.   .

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie  

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English :

Step into the world of wool felting as you explore the two felting techniques: wet felting and needle felting. Traditional creations inspired by nature. From making a small hanging cocoon to crafting an owl that will easily find its place by your side.

L’événement ATELIER FEUTRAGE LAINE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-22 par Conseil Départemental

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