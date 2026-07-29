Informations pratiques

Peyre en Aubrac

ATELIER FEUTRAGE LAINE

Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-29

Embarquez dans l’univers du feutrage de la laine en venant explorer les deux techniques de feutrage à l’eau et l’aiguille. Création traditionnelle aux inspirations naturelles. De la réalisation d’un petit cocon à suspendre à celle d’un hibou qui trouvera facilement sa place à vos côtés.

Embarquez dans l’univers du feutrage de la laine en venant explorer les deux techniques de feutrage à l’eau et l’aiguille. Création traditionnelle aux inspirations naturelles. De la réalisation d’un petit cocon à suspendre à celle d’un hibou qui trouvera facilement sa place à vos côtés. .

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie

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English :

Step into the world of wool felting as you explore the two felting techniques: wet felting and needle felting. Traditional creations inspired by nature. From making a small hanging cocoon to crafting an owl that will easily find its place by your side.

L’événement ATELIER FEUTRAGE LAINE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-22 par Conseil Départemental