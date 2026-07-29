ATELIER FEUTRAGE LAINE Peyre en Aubrac
mercredi 29 juillet 2026 · Peyre en Aubrac
Informations pratiques
Peyre en Aubrac
ATELIER FEUTRAGE LAINE
Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-29
Embarquez dans l’univers du feutrage de la laine en venant explorer les deux techniques de feutrage à l’eau et l’aiguille. Création traditionnelle aux inspirations naturelles. De la réalisation d’un petit cocon à suspendre à celle d’un hibou qui trouvera facilement sa place à vos côtés.
Embarquez dans l’univers du feutrage de la laine en venant explorer les deux techniques de feutrage à l’eau et l’aiguille. Création traditionnelle aux inspirations naturelles. De la réalisation d’un petit cocon à suspendre à celle d’un hibou qui trouvera facilement sa place à vos côtés. .
Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie
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English :
Step into the world of wool felting as you explore the two felting techniques: wet felting and needle felting. Traditional creations inspired by nature. From making a small hanging cocoon to crafting an owl that will easily find its place by your side.
L’événement ATELIER FEUTRAGE LAINE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-22 par Conseil Départemental
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