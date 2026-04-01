Saint-Étienne-Vallée-Française

ATELIER FIL & AIGUILLES

Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Atelier Fil & Aiguilles revient ! Thème de cette séance Confection d’un tablier japonais (n’hésitez pas à apporter vos tissus favoris !) Inscrivez-vous ou notifiez-nous de votre présence pour cette activité. Vous pouvez également venir pour réparer, utiliser les machines ou faire votre propre ouvrage. Atelier ouvert de 9h à 17h.

Atelier Fil & Aiguilles revient dimanche 26 avril. Thème de cette séance Confection d’un tablier japonais (n’hésitez pas à apporter vos tissus favoris !) Inscrivez-vous ou notifiez-nous de votre présence pour cette activité.

De 9h à 17h, venez quand vous voulez ! Prix conseillé 10 15 € (prix des tissus) + adhésion au foyer rural. .

Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 66 88 26 54 foyer.rural.leginestel48330@gmail.com

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English :

Atelier Fil & Aiguilles returns! This session’s theme: Japanese apron-making (feel free to bring your favorite fabrics!) Register or let us know you’re coming for this activity. You can also come to repair, use the machines or make your own. Workshop open from 9 a.m. to 5 p.m.

L’événement ATELIER FIL & AIGUILLES Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère