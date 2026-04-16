ATELIER MOBILE D’OISEAU PERCHÉ Saint-Étienne-Vallée-Française
ATELIER MOBILE D’OISEAU PERCHÉ Saint-Étienne-Vallée-Française mardi 21 avril 2026.
Saint-Étienne-Vallée-Française
ATELIER MOBILE D’OISEAU PERCHÉ
Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Le foyer rural propose aux enfants un atelier mobile d’oiseau perché pour le suspendre dans votre endroit favori ! Atelier dirigé par Angélique de Terra Luna. A partir de 5 ans. Seul ou accompagné des parents. N’oubliez pas de prendre une paire de ciseaux !
Mardi 21 avril, le foyer rural propose aux enfants un atelier mobile d’oiseau perché pour le suspendre dans votre endroit favori ! Atelier dirigé par Angélique de Terra Luna. A partir de 5 ans. Seul ou accompagné des parents. N’oubliez pas de prendre une paire de ciseaux !
De 14h à 17h au local du foyer rural, 1er étage en dessus de la crèche. Prix libre + adhésion au foyer rural. .
Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 52 62 03 96 foyer.rural.leginestel48330@gmail.com
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English :
The Foyer Rural is offering a perched bird mobile workshop for children to hang in your favorite spot! Workshop led by Angélique de Terra Luna. Ages 5 and up. Alone or accompanied by parents. Don’t forget a pair of scissors!
L’événement ATELIER MOBILE D’OISEAU PERCHÉ Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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