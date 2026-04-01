Saint-Étienne-Vallée-Française

FÊTE DE LA PÊCHE

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez en famille à la Fête de la Pêche ! De 10h à 17h. Animations simulateur de pêche, pêche de truites en bassin, initiation à la pêche à la mouche, jeux pour enfants, vente de permis de pêche. Restauration sur place, dès 12h30, sans réservation. Buvette toute la journée.

Samedi 25 avril, c’est la Fête de la Pêche en famille, organisé par l’AAPPMA La Cévenole !

De 10h à 17h Entrée libre Animations gratuites

Restauration sur place (dès 12h30) Moules-Frites (sans réservation) ou Grillades-Frites

Buvette toute la journée.

Animations

– Simulateur de pêche

– Pêche de truites en bassin

– Initiation à la pêche à la mouche

– Jeux pour enfants

– Vente de permis de pêche

– Tombola (tirage à 15h) .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Bring the whole family to the Fête de la Pêche! From 10 a.m. to 5 p.m. Activities: fishing simulator, trout pond fishing, introduction to fly-fishing, children’s games, sale of fishing licenses. Catering on site, from 12:30 p.m., without reservation. Refreshments all day.

L’événement FÊTE DE LA PÊCHE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère