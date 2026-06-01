Atelier Flash, Musée Opale Sud, Berck

Atelier Flash 12 – 14 juin Musée Opale Sud Pas-de-Calais

limité à 8 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T15:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Atelier Flash : Casse-tête antique

Amuse-toi à reconstituer d’anciennes poteries antiques.

&

Atelier flash : blasonnerie

Découvre les motifs et symboles dans les collections archéologiques du musée et apprends à blasonner pour créer ton propre blason !

8 enfants maximum en même temps.

Sans inscription

Enfants, Famille, Adultes

Musée Opale Sud 60 Rue de l’Impératrice, 62600 Berck, France Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321840780 https://musee.berck.fr Le musée Opale Sud dévoile une collection archéologique exceptionnelle sur les découvertes régionales : comme le mobilier funéraire des IIIe – IIe siècles avant J.-C. (incinérations de La Calotterie), les offrandes du sanctuaire de Dompierre-sur-Authie et la remarquable statuette du dieu Sucellus (fin IIe – début IIIe siècle après J.-C.) qui documentent les racines celtiques du territoire.

Le mobilier funéraire de l’antiquité tardive comporte de la verrerie remarquable et de délicats éléments de parure dont une rare perle de verre en forme de dauphin mais c’est celui de la période mérovingienne qui constitue l’ensemble le plus spectaculaire avec armes, objets damasquinés et bijoux.

Atelier Flash : Casse-tête antique

© Musée Opale Sud – Berck-sur-Mer