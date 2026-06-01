Bac de Fouilles / Atelier, Musée Opale Sud, Berck

Bac de Fouilles / Atelier 12 – 14 juin Musée Opale Sud Pas-de-Calais

Limité à 8 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:30:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Atelier

Bac de fouilles

Enfile ton casque et viens fouiller le site archéologique de Berkeres avec l’équipe d’archéologue du Musée Opale-Sud à la recherche de vestige ancien.

8 enfants maximum en même temps.

Durée : 30 minutes

Sans inscription

Enfants, Famille, Adultes

Musée Opale Sud 60 Rue de l’Impératrice, 62600 Berck, France Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321840780 https://musee.berck.fr Le musée Opale Sud dévoile une collection archéologique exceptionnelle sur les découvertes régionales : comme le mobilier funéraire des IIIe – IIe siècles avant J.-C. (incinérations de La Calotterie), les offrandes du sanctuaire de Dompierre-sur-Authie et la remarquable statuette du dieu Sucellus (fin IIe – début IIIe siècle après J.-C.) qui documentent les racines celtiques du territoire.

Le mobilier funéraire de l’antiquité tardive comporte de la verrerie remarquable et de délicats éléments de parure dont une rare perle de verre en forme de dauphin mais c’est celui de la période mérovingienne qui constitue l’ensemble le plus spectaculaire avec armes, objets damasquinés et bijoux.

Atelier

© Musée Opale Sud – Berck-sur-Mer