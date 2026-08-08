Atelier flash Tir à l’arc en famille, dès 8 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon

samedi 22 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Informations pratiques

Bougon

Atelier flash Tir à l’arc en famille, dès 8 ans

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :

2026-08-22

45 minutes pour vous initier au tir à l’arc avec des modèles semblables à ceux utilisés durant la Préhistoire.

Atteindrez-vous la cible ?

Animation gratuite. Uniquement sur réservation.

À 11h, 14h, 15h30 et 17h. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Atelier flash Tir à l’arc en famille, dès 8 ans

L’événement Atelier flash Tir à l’arc en famille, dès 8 ans Bougon a été mis à jour le 2026-08-01 par ADT 79