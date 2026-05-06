Langres

Atelier Flip Book

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Tout public

Avec les médiathèques, à l’occasion de la sortie en salles du film l’Odyssée, créez vitre flip-book illustrant une des aventures d’Ulysse en chemin vers Ithaque. .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Atelier Flip Book Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres