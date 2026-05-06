Atelier Flip Book Langres
Atelier Flip Book Langres mercredi 15 juillet 2026.
Langres
Atelier Flip Book
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Tout public
Avec les médiathèques, à l’occasion de la sortie en salles du film l’Odyssée, créez vitre flip-book illustrant une des aventures d’Ulysse en chemin vers Ithaque. .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Atelier Flip Book Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres
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