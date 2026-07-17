UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rambervillers

Atelier Floraux à Rambervillers, Au Pouvoir des Fleurs, Rambervillers

samedi 19 décembre 2026 · Au Pouvoir des Fleurs · Rambervillers

Atelier Floraux à Rambervillers, Au Pouvoir des Fleurs, Rambervillers

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Au Pouvoir des Fleurs
Adresse
2 Rue Abel Ferry, 88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
Renseignements et réservations

Atelier Floraux à Rambervillers Samedi 19 décembre, 15h00 Au Pouvoir des Fleurs Vosges

Renseignements et réservations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T15:00:00+01:00 – 2026-12-19T16:30:00+01:00
Fin : 2026-12-19T15:00:00+01:00 – 2026-12-19T16:30:00+01:00

La Boutique Au Pouvoir des Fleurs vous propose au mois de décembre un atelier floral et la fabrication d’un centre de table de Noël.
N’hésitez pas à réserver votre place si vous êtes interessé
L’atelier se fera en petis groupes pour plus de convivialité
Le matériel et les fleurs sont fournis
Un moment créatif, convivial et fleuri à partager !
Un goûter sera également prévu

Au Pouvoir des Fleurs 2 Rue Abel Ferry, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.71.38.98.05 »}]
Atelier Floral – Centre de table de Noel

Au Pouvoir des Fleurs à Rambervillers

À voir aussi à Rambervillers (Vosges)