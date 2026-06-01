Atelier Fonction publique – DEBOE (RQTH) – départements 75, 92 et 93, DT 75 Paris, Paris

Atelier Fonction publique – DEBOE (RQTH) – départements 75, 92 et 93 Lundi 20 juillet, 14h30 DT 75 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T14:30:00+02:00 – 2026-07-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-20T14:30:00+02:00 – 2026-07-20T16:00:00+02:00

Les personnes bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peuvent accéder à la Fonction publique selon des modalités spécifiques, incluant des voies de recrutement dérogatoires sans concours, sous réserve de remplir certaines conditions réglementaires. Ce webinaire vise à présenter de manière structurée les dispositifs existants et à apporter une information fiable sur les opportunités d’accès à l’emploi public. Sont concernés les candidats remplissant les critères su

DT 75 Paris 75019 Paris Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/661811 »}]

Les personnes bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peuvent accéder à la Fonction publique selon des modalités spécifiques, incluant des voies de recrutement dérogato #TousMobilisés Découverte secteur / métier