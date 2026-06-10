Stage jeux de société coopératifs Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

À travers différents jeux de société coopératifs, les participants devront relever des défis ensemble, élaborer des stratégies communes et prendre des décisions en équipe.

Ici, il n’y a ni gagnant ni perdant individuel : chacun contribue à la réussite du groupe dans une ambiance conviviale, favorisant la communication, l’écoute et l’esprit d’équipe.

Participez à un stage où l’entraide, la réflexion collective et le plaisir de jouer sont au cœur de l’expérience.

Du lundi 20 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 16h00

payant

Tarif 2,70 euros de l’heure.

Tout public. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-20T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-24T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-20T14:30:00+02:00_2026-07-20T16:00:00+02:00;2026-07-21T14:30:00+02:00_2026-07-21T16:00:00+02:00;2026-07-22T14:30:00+02:00_2026-07-22T16:00:00+02:00;2026-07-23T14:30:00+02:00_2026-07-23T16:00:00+02:00;2026-07-24T14:30:00+02:00_2026-07-24T16:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS

+33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval



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