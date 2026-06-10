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Stage jeux de société coopératifs Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

Stage jeux de société coopératifs Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

Stage jeux de société coopératifs Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Rébeval

Adresse : 36 rue Rébeval

Ville : 75019 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif : <p>Tarif 2,70 euros de l'heure.</p>

À travers différents jeux de société coopératifs, les participants devront relever des défis ensemble, élaborer des stratégies communes et prendre des décisions en équipe.

Ici, il n’y a ni gagnant ni perdant individuel : chacun contribue à la réussite du groupe dans une ambiance conviviale, favorisant la communication, l’écoute et l’esprit d’équipe.

Participez à un stage où l’entraide, la réflexion collective et le plaisir de jouer sont au cœur de l’expérience.
Du lundi 20 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h30 à 16h00
payant

Tarif 2,70 euros de l’heure.

Tout public. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-20T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-24T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-20T14:30:00+02:00_2026-07-20T16:00:00+02:00;2026-07-21T14:30:00+02:00_2026-07-21T16:00:00+02:00;2026-07-22T14:30:00+02:00_2026-07-22T16:00:00+02:00;2026-07-23T14:30:00+02:00_2026-07-23T16:00:00+02:00;2026-07-24T14:30:00+02:00_2026-07-24T16:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval  75019 PARIS
+33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval


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