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Azalée et la graine dorée Théâtre Darius Milhaud Paris

Azalée et la graine dorée Théâtre Darius Milhaud Paris

Azalée et la graine dorée Théâtre Darius Milhaud Paris lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Théâtre Darius Milhaud

Adresse : 80 allée Darius Milhaud

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif : <p><b>Tarif normal : 9€ </b></p><p><b>Tarif habitants du 19</b><b>ème </b><b>: 7€</b><b>*</b><b>  </b></p><p><b>Tarif carte Pass’Âge 19ème : 6€</b><b>* </b></p><p><b>Centres de loisirs : 5€</b></p><p><b>*</b><b>Réduction valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre</b></p>

Azalée est une
jeune fée : mais rien ne pousse dans son jardin. Tandis qu’elle admire ceux de
ses voisins, elle oublie de croire en elle. Lorsqu’un ami lui offre une graine
dorée, elle part à la recherche de l’endroit parfait pour la planter. De la
savane à la forêt, elle rencontre Raph la Girafe, Gaspard le Renard et Glouton
le Mouton.

Au fil des
chansons entraînantes, des moments drôles et des échanges avec le public, les
enfants chantent, participent et aident Azalée dans sa quête. Un spectacle
musical interactif et joyeux, à vivre en famille, sur l’amitié, la persévérance
et la magie de croire en soi.

Ce
spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles
jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté
des parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Autrice :
Amélie Osso

Mise en
scène : Maëliss Aguillon

Avec :
Alix Thorpe, Nathan Forissier et
Antonin Sourdeau (en alternance)

Compositeur :
Lucien Lê Van Tran

Décors et
costumes : Lou Vogelin

Conte musical

Jeune public de 2 à 8 ans

Durée
du spectacle : 45mn

Festival l'été des p'tits futés
Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

La jeune fée Azalée découvre que sa magie intérieure peut faire éclore des merveilles, même dans l’ombre… Un conte musical joyeux et participatif pour les enfants de 2 à 8 ans.
Du lundi 03 août 2026 au vendredi 07 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 11h15
Du lundi 20 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h30 à 15h15
payant

Tarif
normal : 9€

Tarif habitants du 19ème : 7€*
 

Tarif
carte Pass’Âge 19ème : 6€*

Centres de loisirs : 5€

*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au
guichet du théâtre

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-20T17:30:00+02:00
fin : 2026-08-07T14:15:00+02:00
Date(s) : 2026-07-20T14:30:00+02:00_2026-07-20T15:15:00+02:00;2026-07-21T14:30:00+02:00_2026-07-21T15:15:00+02:00;2026-07-22T14:30:00+02:00_2026-07-22T15:15:00+02:00;2026-07-23T14:30:00+02:00_2026-07-23T15:15:00+02:00;2026-07-24T14:30:00+02:00_2026-07-24T15:15:00+02:00;2026-08-03T10:30:00+02:00_2026-08-03T11:15:00+02:00;2026-08-04T10:30:00+02:00_2026-08-04T11:15:00+02:00;2026-08-05T10:30:00+02:00_2026-08-05T11:15:00+02:00;2026-08-06T10:30:00+02:00_2026-08-06T11:15:00+02:00;2026-08-07T10:30:00+02:00_2026-08-07T11:15:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud  75019 Paris
+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19


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