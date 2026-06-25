Azalée et la graine dorée Théâtre Darius Milhaud Paris

Azalée est une

jeune fée : mais rien ne pousse dans son jardin. Tandis qu’elle admire ceux de

ses voisins, elle oublie de croire en elle. Lorsqu’un ami lui offre une graine

dorée, elle part à la recherche de l’endroit parfait pour la planter. De la

savane à la forêt, elle rencontre Raph la Girafe, Gaspard le Renard et Glouton

le Mouton.

Au fil des

chansons entraînantes, des moments drôles et des échanges avec le public, les

enfants chantent, participent et aident Azalée dans sa quête. Un spectacle

musical interactif et joyeux, à vivre en famille, sur l’amitié, la persévérance

et la magie de croire en soi.

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté

des parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Autrice :

Amélie Osso

Mise en

scène : Maëliss Aguillon

Avec :

Alix Thorpe, Nathan Forissier et

Antonin Sourdeau (en alternance)

Compositeur :

Lucien Lê Van Tran

Décors et

costumes : Lou Vogelin

Conte musical

Jeune public de 2 à 8 ans

Durée

du spectacle : 45mn

Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

La jeune fée Azalée découvre que sa magie intérieure peut faire éclore des merveilles, même dans l’ombre… Un conte musical joyeux et participatif pour les enfants de 2 à 8 ans.

Du lundi 03 août 2026 au vendredi 07 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h15

Du lundi 20 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h15

payant

Tarif

normal : 9€

Tarif habitants du 19ème : 7€*



Tarif

carte Pass’Âge 19ème : 6€*

Centres de loisirs : 5€

*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au

guichet du théâtre

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-20T17:30:00+02:00

fin : 2026-08-07T14:15:00+02:00

Date(s) : 2026-07-20T14:30:00+02:00_2026-07-20T15:15:00+02:00;2026-07-21T14:30:00+02:00_2026-07-21T15:15:00+02:00;2026-07-22T14:30:00+02:00_2026-07-22T15:15:00+02:00;2026-07-23T14:30:00+02:00_2026-07-23T15:15:00+02:00;2026-07-24T14:30:00+02:00_2026-07-24T15:15:00+02:00;2026-08-03T10:30:00+02:00_2026-08-03T11:15:00+02:00;2026-08-04T10:30:00+02:00_2026-08-04T11:15:00+02:00;2026-08-05T10:30:00+02:00_2026-08-05T11:15:00+02:00;2026-08-06T10:30:00+02:00_2026-08-06T11:15:00+02:00;2026-08-07T10:30:00+02:00_2026-08-07T11:15:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19



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