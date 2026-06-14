Pas touche Minouche ! Théâtre Darius Milhaud Paris
Pas touche Minouche ! Théâtre Darius Milhaud Paris lundi 20 juillet 2026.
« Pas Touche
Minouche ! » répond à la nécessité d’apprendre aux enfants que leur corps doit
être respecté et ce, dès le plus jeune âge. A travers plusieurs saynètes
ludiques, les enfants observent qu’elles et ils ont le droit de dire non ! si
quelqu’un.e porte atteinte à leur intimité.
Le tabou
des violences sexuelles faites aux enfants pouvant rendre difficile la
communication avec eux sur ce sujet, « Pas Touche Minouche ! » se propose comme
un outil permettant d’ouvrir la discussion. Créé avec des professionnelles de
la petite enfance spécialistes en prévention, le spectacle aborde avec justesse
les notions d’intimité et de consentement.
La
chanson qui donne le super-pouvoir de dire non ! ponctue joyeusement les
histoires de nos héroïnes et héros. À l’issue du spectacle, les enfants la
connaissent par coeur et repartent en la fredonnant.
L’objectif
de « Pas Touche Minouche ! » est que les enfants soient informés de leurs
droits afin d’être en capacité de réagir et de demander une protection en cas
d’agression.
Ce
spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles
jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des
parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !
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De et
avec : Lucie
Langlais-Vignon
Histoires pour apprendre ses droits
Jeune public de 2 à 8 ans
Durée de la séance :
45mn
Un spectacle de prévention sur le respect de son corps à destination des enfants de 2 à 8 ans : des histoires pour apprendre ses droits.
Du mercredi 19 août 2026 au mercredi 26 août 2026 :
mercredi
de 16h30 à 17h15
Du lundi 17 août 2026 au lundi 31 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h30 à 15h15
Du lundi 17 août 2026 au vendredi 21 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 11h15
Du lundi 20 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :
lundi, mercredi, vendredi
de 14h30 à 15h15
payant
De 6 à 9 euros.
Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-20T17:30:00+02:00
fin : 2026-08-31T18:15:00+02:00
Date(s) : 2026-07-20T14:30:00+02:00_2026-07-20T15:15:00+02:00;2026-07-22T14:30:00+02:00_2026-07-22T15:15:00+02:00;2026-07-24T14:30:00+02:00_2026-07-24T15:15:00+02:00;2026-08-17T10:30:00+02:00_2026-08-17T11:15:00+02:00;2026-08-17T14:30:00+02:00_2026-08-17T15:15:00+02:00;2026-08-18T10:30:00+02:00_2026-08-18T11:15:00+02:00;2026-08-18T14:30:00+02:00_2026-08-18T15:15:00+02:00;2026-08-19T10:30:00+02:00_2026-08-19T11:15:00+02:00;2026-08-19T14:30:00+02:00_2026-08-19T15:15:00+02:00;2026-08-19T16:30:00+02:00_2026-08-19T17:15:00+02:00;2026-08-20T10:30:00+02:00_2026-08-20T11:15:00+02:00;2026-08-20T14:30:00+02:00_2026-08-20T15:15:00+02:00;2026-08-21T10:30:00+02:00_2026-08-21T11:15:00+02:00;2026-08-21T14:30:00+02:00_2026-08-21T15:15:00+02:00;2026-08-24T14:30:00+02:00_2026-08-24T15:15:00+02:00;2026-08-25T14:30:00+02:00_2026-08-25T15:15:00+02:00;2026-08-26T14:30:00+02:00_2026-08-26T15:15:00+02:00;2026-08-26T16:30:00+02:00_2026-08-26T17:15:00+02:00;2026-08-27T14:30:00+02:00_2026-08-27T15:15:00+02:00;2026-08-28T14:30:00+02:00_2026-08-28T15:15:00+02:00;2026-08-31T14:30:00+02:00_2026-08-31T15:15:00+02:00
Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris
+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/
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