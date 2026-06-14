Pas touche Minouche ! Théâtre Darius Milhaud Paris

« Pas Touche

Minouche ! » répond à la nécessité d’apprendre aux enfants que leur corps doit

être respecté et ce, dès le plus jeune âge. A travers plusieurs saynètes

ludiques, les enfants observent qu’elles et ils ont le droit de dire non ! si

quelqu’un.e porte atteinte à leur intimité.

Le tabou

des violences sexuelles faites aux enfants pouvant rendre difficile la

communication avec eux sur ce sujet, « Pas Touche Minouche ! » se propose comme

un outil permettant d’ouvrir la discussion. Créé avec des professionnelles de

la petite enfance spécialistes en prévention, le spectacle aborde avec justesse

les notions d’intimité et de consentement.

La

chanson qui donne le super-pouvoir de dire non ! ponctue joyeusement les

histoires de nos héroïnes et héros. À l’issue du spectacle, les enfants la

connaissent par coeur et repartent en la fredonnant.

L’objectif

de « Pas Touche Minouche ! » est que les enfants soient informés de leurs

droits afin d’être en capacité de réagir et de demander une protection en cas

d’agression.

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des

parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

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De et

avec : Lucie

Langlais-Vignon

Histoires pour apprendre ses droits

Jeune public de 2 à 8 ans

Durée de la séance :

45mn

Pas touche Minouche ! ; Crédits : Christophe Hay

Un spectacle de prévention sur le respect de son corps à destination des enfants de 2 à 8 ans : des histoires pour apprendre ses droits.

Du mercredi 19 août 2026 au mercredi 26 août 2026 :

mercredi

de 16h30 à 17h15

Du lundi 17 août 2026 au lundi 31 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h15

Du lundi 17 août 2026 au vendredi 21 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h15

Du lundi 20 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :

lundi, mercredi, vendredi

de 14h30 à 15h15

payant

De 6 à 9 euros.

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-20T17:30:00+02:00

fin : 2026-08-31T18:15:00+02:00

Date(s) : 2026-07-20T14:30:00+02:00_2026-07-20T15:15:00+02:00;2026-07-22T14:30:00+02:00_2026-07-22T15:15:00+02:00;2026-07-24T14:30:00+02:00_2026-07-24T15:15:00+02:00;2026-08-17T10:30:00+02:00_2026-08-17T11:15:00+02:00;2026-08-17T14:30:00+02:00_2026-08-17T15:15:00+02:00;2026-08-18T10:30:00+02:00_2026-08-18T11:15:00+02:00;2026-08-18T14:30:00+02:00_2026-08-18T15:15:00+02:00;2026-08-19T10:30:00+02:00_2026-08-19T11:15:00+02:00;2026-08-19T14:30:00+02:00_2026-08-19T15:15:00+02:00;2026-08-19T16:30:00+02:00_2026-08-19T17:15:00+02:00;2026-08-20T10:30:00+02:00_2026-08-20T11:15:00+02:00;2026-08-20T14:30:00+02:00_2026-08-20T15:15:00+02:00;2026-08-21T10:30:00+02:00_2026-08-21T11:15:00+02:00;2026-08-21T14:30:00+02:00_2026-08-21T15:15:00+02:00;2026-08-24T14:30:00+02:00_2026-08-24T15:15:00+02:00;2026-08-25T14:30:00+02:00_2026-08-25T15:15:00+02:00;2026-08-26T14:30:00+02:00_2026-08-26T15:15:00+02:00;2026-08-26T16:30:00+02:00_2026-08-26T17:15:00+02:00;2026-08-27T14:30:00+02:00_2026-08-27T15:15:00+02:00;2026-08-28T14:30:00+02:00_2026-08-28T15:15:00+02:00;2026-08-31T14:30:00+02:00_2026-08-31T15:15:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris

+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/



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