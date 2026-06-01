Atelier fouilles archéologiques, Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon, Quinson

Atelier fouilles archéologiques 13 et 14 juin Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Alpes-de-Haute-Provence

A partir de 6 ans. Limité à 20 personnes. Vêtements confortables et pratiques conseillés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Mettez-vous dans la peau d’un archéologue le temps de cet atelier ! Vous pourrez expérimenter les techniques de fouilles avec les mêmes outils que ceux employés par les professionnels « sur le terrain ». Vous découvrirez la démarche scientifique qui guide le travail des archéologues, et apprendrez à réaliser un véritable relevé afin de pouvoir interpréter vos découvertes.

Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Route de Montmeyan, 04500 Quinson, France Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492740959 https://www.museeprehistoire.com Depuis plus d’un demi-siècle, 60 sites archéologiques ont été fouillés dans le Verdon : les merveilles rendues ainsi à la lumière vous attendent dans une muséographie à la fois ludique et spectaculaire.

Mettez-vous dans la peau d’un archéologue le temps de cet atelier ! Vous pourrez expérimenter les techniques de fouilles avec les mêmes outils que ceux employés par les professionnels « sur le Vous la…

©Musée de préhistoire des gorges du Verdon