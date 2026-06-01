Atelier fouilles archéologiques, Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon, Quinson
Atelier fouilles archéologiques, Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon, Quinson samedi 13 juin 2026.
Atelier fouilles archéologiques 13 et 14 juin Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Alpes-de-Haute-Provence
A partir de 6 ans. Limité à 20 personnes. Vêtements confortables et pratiques conseillés.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00
Mettez-vous dans la peau d’un archéologue le temps de cet atelier ! Vous pourrez expérimenter les techniques de fouilles avec les mêmes outils que ceux employés par les professionnels « sur le terrain ». Vous découvrirez la démarche scientifique qui guide le travail des archéologues, et apprendrez à réaliser un véritable relevé afin de pouvoir interpréter vos découvertes.
Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Route de Montmeyan, 04500 Quinson, France Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492740959 https://www.museeprehistoire.com Depuis plus d’un demi-siècle, 60 sites archéologiques ont été fouillés dans le Verdon : les merveilles rendues ainsi à la lumière vous attendent dans une muséographie à la fois ludique et spectaculaire.
Mettez-vous dans la peau d’un archéologue le temps de cet atelier ! Vous pourrez expérimenter les techniques de fouilles avec les mêmes outils que ceux employés par les professionnels « sur le Vous la…
©Musée de préhistoire des gorges du Verdon
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