ATELIER FRESQUE ÉGYPTIENNE Béziers
mercredi 28 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ATELIER FRESQUE ÉGYPTIENNE
9 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Découvrez les secrets de l’art égyptien et réalisez une figure humaine selon les règles géométriques des artistes de l’Antiquité.
La géométrie est au cœur de l’art égyptien, aussi bien dans la peinture que dans l’architecture. Avec des techniques de dessin et d’aquarelle, découvrez les règles de représentation de la figure humaine dans l’Égypte ancienne en réalisant un personnage debout grâce à une mise au carreau élaborée à partir de triangles. .
9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr
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English :
Discover the secrets of Egyptian art and create a human figure using the geometric principles of ancient artists.
L’événement ATELIER FRESQUE ÉGYPTIENNE Béziers a été mis à jour le 2026-08-14 par 34 ADT34
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