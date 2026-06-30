Atelier gargouille Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Informations pratiques

Romanèche-Thorins

Atelier gargouille

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 11:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Venez en apprendre plus sur les gargouilles, chimères et autres créatures qui ornent la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Passionnés de gargouilles ? Prolongez la visite avec un petit atelier “gargouille”.

Tout public à partir de 5 ans. Tarif inclus dans le droit de l’entrée. Réservation obligatoire sur le site. .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

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English : Atelier gargouille

L’événement Atelier gargouille Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage