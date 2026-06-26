Miroir, mon beau miroir Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Informations pratiques

Romanèche-Thorins

Miroir, mon beau miroir

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-06

Un miroir, des bâtonnets, ton imagination et… c’est parti !

Ajoute couleurs et motifs rigolos.

Un atelier créatif pour un objet qui te ressemble, et qui fera “wow” à chaque reflet !

Tout public à partir de 11 ans. Réservation obligatoire sur le site. .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

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English : Miroir, mon beau miroir

L’événement Miroir, mon beau miroir Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage