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AGENDA · Romanèche-Thorins

Miroir, mon beau miroir Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

jeudi 9 juillet 2026 · Musée départemental du compagnonnage · Romanèche-Thorins

Miroir, mon beau miroir Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée départemental du compagnonnage
Adresse
98 Rue Pierre François Guillon
Ville
71570 Romanèche-Thorins
Département
Saône-et-Loire
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Romanèche-Thorins

Miroir, mon beau miroir

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06

Un miroir, des bâtonnets, ton imagination et… c’est parti !
Ajoute couleurs et motifs rigolos.
Un atelier créatif pour un objet qui te ressemble, et qui fera “wow” à chaque reflet !
Tout public à partir de 11 ans. Réservation obligatoire sur le site.   .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02 

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English : Miroir, mon beau miroir

L’événement Miroir, mon beau miroir Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage

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