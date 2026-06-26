Kamishibaï théâtre d’images pour les tout-petits Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins mardi 14 juillet 2026.

Romanèche-Thorins

Kamishibaï théâtre d’images pour les tout-petits

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:30:00

fin : 2026-07-31 16:45:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-31 2026-08-11

Venez à la rencontre de Noisette, le petit écureuil du musée, et découvrez ses aventures…

Plongez dans l’univers du kamishibaï, ce théâtre d’images japonais, pour une expérience de conte originale et captivante.

Enfant de 2 à 6 ans (présence d’un adulte obligatoire). Réservation obligatoire sur le site. .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

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English : Kamishibaï théâtre d’images pour les tout-petits

L’événement Kamishibaï théâtre d’images pour les tout-petits Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage