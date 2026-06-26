Kamishibaï théâtre d’images pour les tout-petits Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins
Kamishibaï théâtre d’images pour les tout-petits Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins mardi 14 juillet 2026.
Romanèche-Thorins
Kamishibaï théâtre d’images pour les tout-petits
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:30:00
fin : 2026-07-31 16:45:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-31 2026-08-11
Venez à la rencontre de Noisette, le petit écureuil du musée, et découvrez ses aventures…
Plongez dans l’univers du kamishibaï, ce théâtre d’images japonais, pour une expérience de conte originale et captivante.
Enfant de 2 à 6 ans (présence d’un adulte obligatoire). Réservation obligatoire sur le site. .
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02
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English : Kamishibaï théâtre d’images pour les tout-petits
L’événement Kamishibaï théâtre d’images pour les tout-petits Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage
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