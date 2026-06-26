Décoration artisanale à la feuille de cuivre Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins
Décoration artisanale à la feuille de cuivre Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins samedi 1 août 2026.
Romanèche-Thorins
Décoration artisanale à la feuille de cuivre
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Initiation à la technique artisanale décorative de la feuille de cuivre.
La maison Régnier interviendra au musée pour proposer une découverte théorique et une démonstration de la technique artisanale de décoration à la feuille de cuivre.
Ensuite, guidé individuellement, chaque participant réalisera la personnalisation d’un support en bois plat à l’aide de la pose de feuille de cuivre.
Tout public dès 15 ans (réservation obligatoire avant le 25 juillet inclus).
Réservation obligatoire sur le site. .
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02
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English : Décoration artisanale à la feuille de cuivre
L’événement Décoration artisanale à la feuille de cuivre Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage