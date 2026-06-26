Décoration artisanale à la feuille de cuivre Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins samedi 1 août 2026.

Romanèche-Thorins

Décoration artisanale à la feuille de cuivre

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 17:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Initiation à la technique artisanale décorative de la feuille de cuivre.

La maison Régnier interviendra au musée pour proposer une découverte théorique et une démonstration de la technique artisanale de décoration à la feuille de cuivre.

Ensuite, guidé individuellement, chaque participant réalisera la personnalisation d’un support en bois plat à l’aide de la pose de feuille de cuivre.

Tout public dès 15 ans (réservation obligatoire avant le 25 juillet inclus).

Réservation obligatoire sur le site. .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

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English : Décoration artisanale à la feuille de cuivre

L’événement Décoration artisanale à la feuille de cuivre Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage