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AGENDA · Romanèche-Thorins

Pixel art Notre-Dame Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

jeudi 23 juillet 2026 · Musée départemental du compagnonnage · Romanèche-Thorins

Pixel art Notre-Dame Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée départemental du compagnonnage
Adresse
98 Rue Pierre François Guillon
Ville
71570 Romanèche-Thorins
Département
Saône-et-Loire
Tarif
6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Romanèche-Thorins

Pixel art Notre-Dame

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-27

Le pixel art Notre-Dame de Paris.
Choisissez votre motif et laissez l’image apparaître pixel après pixel. Un jeu de patience et d’observation qui révèle de véritables petites œuvres d’art.
Une activité accessible, créative et ludique pour tous. Tout public à partir de 6 ans. Réservation obligatoire sur le site.   .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02 

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English : Pixel art Notre-Dame

L’événement Pixel art Notre-Dame Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage

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