Pixel art Notre-Dame Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins
jeudi 23 juillet 2026 · Musée départemental du compagnonnage · Romanèche-Thorins
Informations pratiques
Romanèche-Thorins
Pixel art Notre-Dame
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-27
Le pixel art Notre-Dame de Paris.
Choisissez votre motif et laissez l’image apparaître pixel après pixel. Un jeu de patience et d’observation qui révèle de véritables petites œuvres d’art.
Une activité accessible, créative et ludique pour tous. Tout public à partir de 6 ans. Réservation obligatoire sur le site. .
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02
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English : Pixel art Notre-Dame
L’événement Pixel art Notre-Dame Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage
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