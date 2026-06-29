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Visites flash exposition temporaire Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

dimanche 5 juillet 2026 · Musée départemental du compagnonnage · Romanèche-Thorins

Visites flash exposition temporaire Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Musée départemental du compagnonnage
Adresse
98 Rue Pierre François Guillon
Ville
71570 Romanèche-Thorins
Département
Saône-et-Loire
Tarif
6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Romanèche-Thorins

Visites flash exposition temporaire

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-08-23 11:30:00

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Une visite flash et accessible de l’exposition temporaire Relever Notre-Dame regards/gestes/savoirs, pour mieux comprendre le chantier, ses métiers et ses savoir-faire.
Tout public à partir de 12 ans. Tarif inclus dans le droit d’entrée.
Réservation obligatoire sur le site.   .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02 

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English : Visites flash exposition temporaire

L’événement Visites flash exposition temporaire Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-22 par Musée départemental du Compagnonnage

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