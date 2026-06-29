Visites flash parcours permanent Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Informations pratiques

Romanèche-Thorins

Visites flash parcours permanent

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-25 14:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Une visite flash pour comprendre l’histoire, les valeurs et les métiers du compagnonnage à travers les collections du musée.

Tout public à partir de 12 ans. Tarif inclus dans le droit d’entrée.

Réservation obligatoire sur le site. .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

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English : Visites flash parcours permanent

L’événement Visites flash parcours permanent Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage