Pyrogravure Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins
Pyrogravure Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins vendredi 10 juillet 2026.
Romanèche-Thorins
Pyrogravure
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-07
Initiez-vous à l’art de la pyrogravure et laissez libre cours à votre créativité. Explorez les motifs et techniques pour décorer votre support en bois.
Chaque participant repart avec une création unique.
Tout public à partir de 15 ans. Réservation obligatoire sur le site. .
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02
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English : Pyrogravure
L’événement Pyrogravure Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage
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