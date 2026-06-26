Pyrogravure Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Romanèche-Thorins

Pyrogravure

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-07

Initiez-vous à l’art de la pyrogravure et laissez libre cours à votre créativité. Explorez les motifs et techniques pour décorer votre support en bois.

Chaque participant repart avec une création unique.

Tout public à partir de 15 ans. Réservation obligatoire sur le site. .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

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English : Pyrogravure

L’événement Pyrogravure Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage