Marque-page japonais à ficelle Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Romanèche-Thorins

Marque-page japonais à ficelle

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-21

Créez un élégant marque-page inspiré du Japon. Perforation, ficelle colorée et motifs personnalisés chacun imagine un accessoire unique, entre poésies, humour et zen attitude.

Parfait pour accompagner toutes les lectures.

Tout public dès 15 ans. Réservation obligatoire sur le site. .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

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English : Marque-page japonais à ficelle

L’événement Marque-page japonais à ficelle Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage