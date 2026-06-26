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Marque-page japonais à ficelle Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Marque-page japonais à ficelle Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Marque-page japonais à ficelle Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins mardi 21 juillet 2026.

Lieu
Musée départemental du compagnonnage
Adresse
98 Rue Pierre François Guillon
Ville
71570 Romanèche-Thorins
Département
Saône-et-Loire
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Romanèche-Thorins

Marque-page japonais à ficelle

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-21

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Tout public dès 15 ans. Réservation obligatoire sur le site.   .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02 

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English : Marque-page japonais à ficelle

L’événement Marque-page japonais à ficelle Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage

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