Tableau gommettes pour petites mains, grands artistes Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins
mardi 28 juillet 2026 · Musée départemental du compagnonnage · Romanèche-Thorins
Informations pratiques
Romanèche-Thorins
Tableau gommettes pour petites mains, grands artistes
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-08-20 15:30:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-20
Les tout-petits s’amusent avec des gommettes colorées pour créer leur premier tableau. Formes, couleurs et créativité sont au rendez-vous.
Une activité douce et ludique, dont chacun repart fier de sa création.
Enfants de 2 à 6 ans (accompagnateur obligatoire). Réservation obligatoire sur le site. .
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02
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English : Tableau gommettes pour petites mains, grands artistes
L’événement Tableau gommettes pour petites mains, grands artistes Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage
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