Tableau gommettes pour petites mains, grands artistes Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Informations pratiques

Romanèche-Thorins

Tableau gommettes pour petites mains, grands artistes

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:00:00

fin : 2026-08-20 15:30:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-20

Les tout-petits s’amusent avec des gommettes colorées pour créer leur premier tableau. Formes, couleurs et créativité sont au rendez-vous.

Une activité douce et ludique, dont chacun repart fier de sa création.

Enfants de 2 à 6 ans (accompagnateur obligatoire). Réservation obligatoire sur le site. .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

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English : Tableau gommettes pour petites mains, grands artistes

L’événement Tableau gommettes pour petites mains, grands artistes Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage