Dessin manga par Caro-Lyn Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Romanèche-Thorins

Dessin manga par Caro-Lyn

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:30:00

fin : 2026-08-22 16:30:00

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-22

Initiation au dessin manga avec les Chibis* à deux têtes de tout petits personnages, semblables aux Pokémon, très expressifs.

Chaque apprenti dessinateur réalise ainsi un ou plusieurs dessins et repartira avec son œuvre, ainsi que la possibilité de pouvoir le refaire chez lui simplement en suivant les consignes de base.

Tout public à partir de 8 ans. Réservation obligatoire sur le site. .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dessin manga par Caro-Lyn

L’événement Dessin manga par Caro-Lyn Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage