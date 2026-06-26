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Dessin manga par Caro-Lyn Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Dessin manga par Caro-Lyn Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Dessin manga par Caro-Lyn Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins dimanche 2 août 2026.

Lieu
Musée départemental du compagnonnage
Adresse
98 Rue Pierre François Guillon
Ville
71570 Romanèche-Thorins
Département
Saône-et-Loire
Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Romanèche-Thorins

Dessin manga par Caro-Lyn

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:30:00
fin : 2026-08-22 16:30:00

Date(s) :
2026-08-02 2026-08-22

Initiation au dessin manga avec les Chibis* à deux têtes de tout petits personnages, semblables aux Pokémon, très expressifs.
Chaque apprenti dessinateur réalise ainsi un ou plusieurs dessins et repartira avec son œuvre, ainsi que la possibilité de pouvoir le refaire chez lui simplement en suivant les consignes de base.
Tout public à partir de 8 ans. Réservation obligatoire sur le site.   .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02 

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English : Dessin manga par Caro-Lyn

L’événement Dessin manga par Caro-Lyn Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage

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