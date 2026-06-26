Dessin manga par Caro-Lyn Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins
Dessin manga par Caro-Lyn Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins dimanche 2 août 2026.
Romanèche-Thorins
Dessin manga par Caro-Lyn
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:30:00
fin : 2026-08-22 16:30:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-22
Initiation au dessin manga avec les Chibis* à deux têtes de tout petits personnages, semblables aux Pokémon, très expressifs.
Chaque apprenti dessinateur réalise ainsi un ou plusieurs dessins et repartira avec son œuvre, ainsi que la possibilité de pouvoir le refaire chez lui simplement en suivant les consignes de base.
Tout public à partir de 8 ans. Réservation obligatoire sur le site. .
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dessin manga par Caro-Lyn
L’événement Dessin manga par Caro-Lyn Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage
À voir aussi à Romanèche-Thorins (Saône-et-Loire)
- Création d’un carnet nature Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins 7 juillet 2026
- Marque-page japonais à ficelle Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins 21 juillet 2026
- Beaujolais en Scène et en Musique D186 1213 Les Gimarais Romanèche-Thorins 23 juillet 2026
- Décoration artisanale à la feuille de cuivre Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins 1 août 2026