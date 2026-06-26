L’éventail qui fait wahou ! Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins
vendredi 24 juillet 2026 · Musée départemental du compagnonnage · Romanèche-Thorins
Informations pratiques
Romanèche-Thorins
L’éventail qui fait wahou !
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-08-14 16:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-14
Créez un éventail unique et haut en couleur ! Motifs, fleurs et détails raffinés viendront sublimer votre création. Un atelier artistique pour un accessoire aussi pratique que personnalisé, idéal tout l’été.
Tout public dès 12 ans. Réservation obligatoire sur le site. .
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02
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English : L’éventail qui fait wahou !
L’événement L’éventail qui fait wahou ! Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage
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