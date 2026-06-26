L’éventail qui fait wahou ! Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Informations pratiques

Romanèche-Thorins

L’éventail qui fait wahou !

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-08-14 16:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-14

Créez un éventail unique et haut en couleur ! Motifs, fleurs et détails raffinés viendront sublimer votre création. Un atelier artistique pour un accessoire aussi pratique que personnalisé, idéal tout l’été.

Tout public dès 12 ans. Réservation obligatoire sur le site. .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

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English : L’éventail qui fait wahou !

L’événement L’éventail qui fait wahou ! Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage