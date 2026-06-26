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Super ardoise Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Super ardoise Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Super ardoise Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins jeudi 30 juillet 2026.

Lieu
Musée départemental du compagnonnage
Adresse
98 Rue Pierre François Guillon
Ville
71570 Romanèche-Thorins
Département
Saône-et-Loire
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
5 5 5 Tarif enfant Tarif enfant

Romanèche-Thorins

Super ardoise

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-13

Attention, futurs chefs-d’œuvre en préparation ! Les artistes en herbe décorent leur ardoise personnalisée à coups de découpages, collages, couleurs et petits messages pleins de fantaisie.
Un atelier créatif qui fait la part belle à l’imagination !
Dès 7 ans.   .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02 

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English : Super ardoise

L’événement Super ardoise Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage

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