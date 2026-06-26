Super ardoise Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Romanèche-Thorins

Super ardoise

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-13

Attention, futurs chefs-d’œuvre en préparation ! Les artistes en herbe décorent leur ardoise personnalisée à coups de découpages, collages, couleurs et petits messages pleins de fantaisie.

Un atelier créatif qui fait la part belle à l’imagination !

Dès 7 ans. .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

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English : Super ardoise

L’événement Super ardoise Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage