Super ardoise Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins
Super ardoise Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins jeudi 30 juillet 2026.
Romanèche-Thorins
Super ardoise
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-13
Attention, futurs chefs-d’œuvre en préparation ! Les artistes en herbe décorent leur ardoise personnalisée à coups de découpages, collages, couleurs et petits messages pleins de fantaisie.
Un atelier créatif qui fait la part belle à l’imagination !
Dès 7 ans. .
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Super ardoise
L’événement Super ardoise Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage
À voir aussi à Romanèche-Thorins (Saône-et-Loire)
- Création d’un carnet nature Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins 7 juillet 2026
- Pyrogravure Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins 10 juillet 2026
- Kamishibaï théâtre d’images pour les tout-petits Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins 14 juillet 2026
- Marque-page japonais à ficelle Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins 21 juillet 2026
- Beaujolais en Scène et en Musique D186 1213 Les Gimarais Romanèche-Thorins 23 juillet 2026