Romanèche-Thorins

Le temps d’une pause lecture

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:30:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-25

À l’ombre d’un arbre, laissez-vous porter par un moment de calme et de lecture. Seul, en famille ou à voix haute, chacun savoure le plaisir de lire dans un cadre apaisant.

En cas d’intempéries, nous vous invitons à vous renseigner auprès du musée concernant le maintien de l’activité.

Tout public dès 2 ans (présence d’un adulte obligatoire). Réservation obligatoire sur le site. .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

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English : Le temps d’une pause lecture

L’événement Le temps d’une pause lecture Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage