Le temps d’une pause lecture Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins
Le temps d’une pause lecture Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins dimanche 2 août 2026.
Romanèche-Thorins
Le temps d’une pause lecture
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-25
À l’ombre d’un arbre, laissez-vous porter par un moment de calme et de lecture. Seul, en famille ou à voix haute, chacun savoure le plaisir de lire dans un cadre apaisant.
En cas d’intempéries, nous vous invitons à vous renseigner auprès du musée concernant le maintien de l’activité.
Tout public dès 2 ans (présence d’un adulte obligatoire). Réservation obligatoire sur le site. .
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le temps d’une pause lecture
L’événement Le temps d’une pause lecture Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage
À voir aussi à Romanèche-Thorins (Saône-et-Loire)
- Création d’un carnet nature Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins 7 juillet 2026
- Pyrogravure Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins 10 juillet 2026
- Kamishibaï théâtre d’images pour les tout-petits Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins 14 juillet 2026
- Marque-page japonais à ficelle Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins 21 juillet 2026
- Beaujolais en Scène et en Musique D186 1213 Les Gimarais Romanèche-Thorins 23 juillet 2026