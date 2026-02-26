Atelier généalogie Salle de la Mairie Mazet-Saint-Voy
Atelier généalogie Salle de la Mairie Mazet-Saint-Voy jeudi 16 juillet 2026.
Mazet-Saint-Voy
Atelier généalogie
Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 17:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Frédérique Mounier et Jean-Claude Soubeyrand vous aideront dans la recherche de vos ancêtres.
.
Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Frédérique Mounier and Jean-Claude Soubeyrand will help you research your ancestors.
L’événement Atelier généalogie Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
À voir aussi à Mazet-Saint-Voy (Haute-Loire)
- Marche Printanière Mazet-Saint-Voy 25 avril 2026
- De ferme en ferme RUSSIER Nicolas et Lise Mazet-Saint-Voy 25 avril 2026
- Atelier String Art Brasserie Mazesté Mazet-Saint-Voy 25 avril 2026
- Le P’tit Bal des Elfes Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy 26 avril 2026
- Chemin de découverte Mazet-Saint-Voy Haute-Loire 1 mai 2026