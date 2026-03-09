Du champ à la chope Brasserie Mazesté Mazet-Saint-Voy

Du champ à la chope

Brasserie Mazesté 2 chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Découverte du processus de brassage. Bière biologique 100% locale. Petite restauration sur place possible.

Brasserie Mazesté 2 chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 brasseriemazeste@gmail.com

English :

Discover the brewing process. 100% local organic beer. Snacks available on site.

